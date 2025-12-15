Консерватор Каст победил на выборах президента Чили

Оппозиционный консервативный политик Хосе Антонио Каст победил во втором туре выборов президента Чили. Об этом свидетельствуют результаты, которая опубликовала избирательная служба страны после подсчета голосов с 83,43% участков.

За Каста проголосовали 58,61% избирателей.

Его соперницу Жанетт Хару, представляющую правящую левоцентристскую коалицию "Единство для Чили", поддержали 41,39%. Она уже признала поражение и поздравила Каста с победой.

Каст выступает за сокращение государственного вмешательства в экономику и более жесткие меры по борьбе с преступностью и нелегальной миграцией. Он обещает снизить налоговую ставку на прибыль корпораций, урезать государственные расходы и построить заграждения на границе с Боливией.

Каст выступал с критикой решения действующего президента Чили Габриэля Борича посетить по приглашению президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы саммит БРИКС, который прошел в Рио-де-Жанейро в июле. Консервативный политик также выражал согласие с идеей военной операции США в Венесуэле.

Каст станет первым крайне консервативным политиком на посту президента Чили со времен военного режима генерала Аугусто Пиночета. Он является противником эвтаназии, абортов, разводов и однополых браков. Отец Каста служил в вермахте и бежал в Чили в 1950 году.

Избранный президент Чили вступит в должность 11 марта 2026 года на четырехлетний период.