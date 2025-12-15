Президент Чехии утвердил правительство во главе с Андреем Бабишем

Президент Чехии Петр Павел провел торжественную церемонию назначения коалиционного правительства республики, возглавляемого премьер-министров Андреем Бабишем. Она состоялась в Пражском граде. Об этом сообщило информагентство ČTK.

Известно, что в состав нового коалиционного правительства страны во главе с Андреем Бабишем, в кабинет вошли 14 министров. Отмечается, что МИД Чехии возглавил представитель «Объединенных автомобилистов» Петр Мацинка, а министерство финансов — Алена Шиллерова. Также оборонное ведомство возглавил внепартийный генерал-лейтенант в отставке Яромир Зуна.

Напомним, в начале декабря Петр Павел назначил премьер-министром лидера победившей на выборах партии «Акция недовольных граждан» Андрея Бабиша.

Чешское политическое движение «Акция недовольных граждан», которое возглавляет Андрей Бабиш, победило на выборах нового состава нижней палаты парламента.