Президент Белоруссии Александр Лукашенко предостерег США от «нового Вьетнама», которым может обернуться нападение на Венесуэлу. Об этом в интервью телеканалу ООН Валентин Рыбаков.
По его словам, белорусский лидер «очень откровенно» предупредил об этом американскую делегацию в ходе переговоров.
Лукашенко предсказал последствия выхода США из мирного процесса по Украине
Ранее Лукашенко получил личное послание от президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании.
«Дональд и Мелания Трамп поблагодарили белорусскую сторону и лично президента за гостеприимство, а также пожелали счастливого Рождества», — сообщила пресс-секретарь Трампа Наталья Эйсмонт..