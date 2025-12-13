Президент Белоруссии Александр Лукашенко предостерег США от «нового Вьетнама», которым может обернуться нападение на Венесуэлу. Об этом в интервью телеканалу ООН Валентин Рыбаков.

По его словам, белорусский лидер «очень откровенно» предупредил об этом американскую делегацию в ходе переговоров.

«Втягивание Америки в подобную войну просто будет означать повторение Вьетнама для Америки, что не интересно никому и не нужно ни американскому народу, ни венесуэльскому», — передал дипломат слова Лукашенко.

Ранее Лукашенко получил личное послание от президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании.