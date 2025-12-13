Президент Польши отказался праздновать Хануку

Президент Польши Кароль Навроцкий отменил традицию отмечать еврейский праздник Ханука в президентском дворце. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на польские издания.

Издание пишет, что предшественники Навроцкого долго «культивировали» еврейский праздник, но нынешний президент решил прекратить данную практику. При этом заявлений от самого Навроцкого нет, польские журналисты сделали такой вывод по косвенным признакам.

Так, представители еврейской общины пожаловались, что в этом году их не пригласили на празднование Хануки во дворце. Одновременно в администрации президента не ответили на вопрос, состоится ли церемония.

«Это может означать, что в этом году Хануки не будет», — пишут польские издания.

Отмечается, что во время избирательной кампании Кароль Навроцкий заявил в интервью, что не собирается зажигать ханукальные свечи. Он сказал, что привержен христианским ценностям и отмечает праздники, которые ему близки.

Традицию зажигать ханукальные свечи в президентском дворце начал Лех Качиньский в 2006 году. Два года назад один из гостей потушил огнетушителем ханукальную свечу. Суд по этому делу длится до сих пор.