США снимают санкции с белорусского калия

Власти США приняли решение снять санкции с белорусского калия. Об этом заявил журналистам спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул.

"В соответствии с указаниями президента [Дональда] Трампа США снимают санкции с калия. Думаю, это очень хороший ход со стороны США для Беларуси. Мы их снимаем сейчас", - сказал он журналистам по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко.

По словам Коула, которые приводит агентство БелТА, общение на тему санкций будет продолжаться и далее.

"По мере нормализации отношений между двумя странами все больше санкций будет сниматься", - сказал представитель США.

Он также выразил надежду, что в будущем стороны придут к ситуации, когда санкций не будет вообще.