Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал журналистам, что планирует обсудить с главой США Дональдом Трампом план по урегулированию украинского конфликта. Об этом пишет РИА Новости.

Турецкий лидер заметил, что в пятницу, 12 декабря, провел в Ашхабаде переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

«После этой встречи с Путиным обсудим мирный план [по Украине] и с президентом США Трампом при возможности. Мир недалеко, мы его видим», — отметил Эрдоган.

Глава Турции уточнил, что с Путиным он уже обсудил усилия по урегулированию. Он добавил, что Анкара позитивно оценивает инициативы Трампа.

Эрдоган также заявил о важности обеспечения безопасного судоходства в Черном море, которое «нельзя использовать для сведения счетов».

