Эрдоган выступил с призывом к России и Украине

Черное море не должно быть ареной для «сведения счетов» России и Украины.
С таким призывом выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает канал NTV.
«Сведение счетов не принесет никакой пользы ни России, ни Украине», — подчеркнул турецкий лидер.
По словам Эрдогана, существует необходимость в безопасности судоходства в Черном море. Он призвал обязательно ее обеспечить.
В начале декабря танкер Midvolga 2, приписанный к Большому порту Санкт-Петербурга и ходящий под российским флагом, был атакован в Черном море. До этого у берегов Турции были атакованы два нефтяных танкера под флагом Гамбии Kairos и Virat, следовавшие в Россию.