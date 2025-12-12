Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому необходимо оставить Крым в покое. С таким призывом выступил глава крымского Центра поддержки украинских переселенцев при движении «Другая Украина» Олег Бондаренко, пишет РИА Новости.

© Лента.ру

Так политик отреагировал на слова Зеленского о том, что у Киева нет сил и достаточной поддержки для того, чтобы вернуть полуостров в состав Украины.

«Крым — это не только территория, земля. Крым — это люди, фундамент. Люди, которые вернулись на свою историческую родину в Россию и навсегда связали с ней свое будущее», — подчеркнул Бондаренко.

В связи с этим Зеленскому пора оставить Крым в покое, «перестать спекулировать его российским статусом, раз и навсегда признав исторический выбор крымчан», добавил он.

Ранее в Госдуме заявили, что суть заявления Зеленского о невозможности возвращения Крыма под контроль Украины уже давно очевидна для всех. По словам депутата Юрия Нестеренко, следующим шагом, хоть и запоздалым, должно стать международное признание Крыма в качестве субъекта России.

До этого глава Белого дома Дональд Трамп поделился, что во время первой встречи с президентом России Владимиром Путиным Зеленский заявлял о желании «вернуть Крым и заполучить членство в НАТО».