Белый дом заявил о планах США избежать войны с Венесуэлой

Администрация США заявила, что не стремится к затяжному военному конфликту с Венесуэлой, несмотря на обострение ситуации в регионе.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов заявила, что затяжная война совершенно не в интересах президента Дональда Трампа, передает ТАСС.

По ее словам, глава государства ясно дал понять свое стремление к миру и желание прекратить незаконный ввоз наркотиков, который уносит жизни американцев.

При этом в Белом доме подчеркнули, что даже в случае военных действий, целью не будет полномасштабный конфликт.

Трамп подтвердил задержание нефтяного танкера у побережья Венесуэлы и отметил, что США планируют использовать нефть в своих целях, а данные о владельце судна будут раскрыты. МИД Венесуэлы назвал действия Соединенных Штатов актом международного пиратства.

Кроме того, Ливитт подчеркнула, что в разговоре между президентом России Владимиром Путиным и Николасом Мадуро Трамп участия не принимал и этот вопрос не обсуждался с российским лидером.

Она добавила, что этот телефонный разговор не вызывает обеспокоенности у американской администрации.

Ранее Кремль сообщил о телефонном разговоре Путина и Мадуро, в ходе которого российский президент выразил поддержку Венесуэле в защите национальных интересов на фоне внешнего давления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и глава Венесуэлы Николас Мадуро провели телефонные переговоры.

Президент США Дональд Трамп подтвердил задержание танкера у берегов Венесуэлы американскими военными.

Мировые цены на нефть выросли на фоне ожидания инвесторами разрешения конфликта между США и Венесуэлой.