Генассамблея ООН приняла резолюцию по Чернобыльской катастрофе.

«Резолюция официально закрепляет в документах организации украинскую транслитерацию названия Chornobyl (ранее использовалась транслитерация Chernobyl — прим. «Ленты.ру»)», — сказано в публикации.

Резолюция была инициирована Украиной. Документ поддержали 97 стран, 39 воздержались от голосования. Против проголосовали Россия, США, Белоруссия, Китай и еще четыре государства.

В конце октября в Чернобыле заметили собак синего окраса. Сотрудник Южно-Каролинского университета Тимоти Муссо заявил, что собаки в Чернобыле посинели, благодаря реагенту из перевернутого биотуалета.