WarGonzo: эпоха G7 подходит к концу
Эксперт Telegram-канала WarGonzo Анатолий Холодов заявил, что эпоха «Большой семерки» (G7) подходит к концу.
По мнению Холодова, сегодня начинает формироваться новая система международного влияния, которую характеризует четыре ключевых центра силы — Россия, США, Китай и Индия. При этом «Большая семерка», как считает эксперт, прекратит свое существование.
«Подобно тому, как когда-то миф сменился логикой, сегодня рушится старый миропорядок. Ряд ключевых, но быстро забытых публикой событий указывает на рождение новой реальности с четырьмя главными игроками, где G7 становится историей», — заявил он.
Холодов объяснил свое мнение последними дипломатическими контактами, включая переговоры президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа, а также звонок Трампа председателю КНР Си Цзиньпину и визиты Путина в Китай и Индию. Эксперт считает, что эти контакты отражают формирование новой политической архитектуры.
«G7 в ближайшее время как клуб “великих государств” прекратит свое существование и будет демонтирован. На смену ему приходят четыре глобальных игрока: Индия — Китай — Россия — США (Юг — Восток — Север — Запад; Население — Технологии — Ресурсы — Финансы). <...> Очевидно, что такие "конгломерации", как ЕС, НАТО, БРИКС, ОДКБ, ШОС и другие, претерпят реорганизацию и так или иначе будут интегрированы в новую реальность», — добавил он.