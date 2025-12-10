WarGonzo: эпоха G7 подходит к концу

Эксперт Telegram-канала WarGonzo Анатолий Холодов заявил, что эпоха «Большой семерки» (G7) подходит к концу.

По мнению Холодова, сегодня начинает формироваться новая система международного влияния, которую характеризует четыре ключевых центра силы — Россия, США, Китай и Индия. При этом «Большая семерка», как считает эксперт, прекратит свое существование.

«Подобно тому, как когда-то миф сменился логикой, сегодня рушится старый миропорядок. Ряд ключевых, но быстро забытых публикой событий указывает на рождение новой реальности с четырьмя главными игроками, где G7 становится историей», — заявил он.

Холодов объяснил свое мнение последними дипломатическими контактами, включая переговоры президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа, а также звонок Трампа председателю КНР Си Цзиньпину и визиты Путина в Китай и Индию. Эксперт считает, что эти контакты отражают формирование новой политической архитектуры.

