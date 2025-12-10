Инициативу о выходе США из НАТО объяснили

Политолог-американист Борис Межуев в разговоре с Рамблером объяснил появление в США законопроекта о выходе страны из НАТО.

Соответствующий документ ранее представил член Палаты представителей американского Конгресса, республиканец от штата Кентукки Томас Мэсси. По его словам, США должны выйти из НАТО и использовать средства, связанные с участием страны в альянсе, «чтобы защищать самих себя, а не социалистические государства».

Эксперт отметил, что Мэсси является давним политическим оппонентом Дональда Трампа и инициативой о выходе США из НАТО хочет продемонстрировать американскому президенту свою готовность к дальнейшей борьбе.

Внесение Мэсси законопроекта о выходе США из НАТО говорит о том, что группа MAGA-активистов [сторонников движения «Make America Great Again» - прим. ред.], отколовшаяся от Трампа, стремится радикализировать свои действия и продвинуть свою повестку. У Мэсси и Трампа давний конфликт, и сейчас конгрессмен хочет продемонстрировать, что готов к более решительным действиям, чем те, которые от него ожидает президент США. Он пытается продемонстрировать свою лояльность «обновленному трампизму», явившему свой лик после появления новой Стратегии нацбезопасности США. Борис Межуев Политолог, кандидат философских наук

В обозримой перспективе в США не будет принято решение о выходе страны из состава Североатлантического альянса, добавил специалист.

«Инициатива Мэсси не пойдет ни через Конгресс, ни тем более через Сентат. Скорее всего, ее даже не выставят на голосование. Там большинство не поддерживает данного конгрессмена. Так что особого внимания на его законопроект обращать не стоит», - сказал политолог.

Ранее Белый дом обновил Стратегию национальной безопасности США.