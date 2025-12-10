Зеленский анонсировал переговоры с США

В среду, 10 декабря, Украина проведет переговоры с США по вопросу восстановления и экономического развития страны.

Об этом сообщил президент республики Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Сегодня в графике-разговор с американской стороной относительно документа, который будет детализировать процесс восстановления и экономического развития Украины после войны», — написал он.

Раскрыто, может ли Зеленский готовить фальсификации на выборах

Политик отметил, что Киев также финализирует работу над 20 пунктами плана мирного урегулирования конфликта, предложенного президентом США Дональдом Трампом. По его словам, Соединенным Штатам документ передадут в ближайшее время.