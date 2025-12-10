В Раде раскрыли, где в настоящее время находится Ермак

Экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак в настоящее время находится в Киеве, его усиленно охраняют, рассказал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Ранее в массмедиа появились публикации о том, что бывший высокопоставленный чиновник сразу же после отставки отправился на фронт, в расположение дроноводов.

Парламентарий заметил, что на самом деле Ермак не покинул Киев, остался в столице.

«Мои источники утверждают, что Ермак ни на какой фронт не поехал, а держит оборону в Службе внешней разведки, в Киеве на Нагорной», — отметил парламентарий.

По его словам, бывшего главу офиса приютил руководитель СВР Украины, генерал-лейтенант Олег Иващенко. Ермак сидит в теплом кабинете, отдает приказы своим сторонникам.

«Передвигается даже по зданию с охраной. Кто ему ее предоставил — отдельный вопрос», — заметил Дубинский.

Зеленский вывел Ермака из состава СНБО

По его словам, ведомство пока не выдало Али-бабе (такое прозвище получил Ермак на фоне коррупционного скандала) служебное удостоверение.