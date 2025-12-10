Арестович: Украина проиграет и ничто ее не спасет

Для Украины условия мирного плана президента США Дональда Трампа нереалистичны, однако Киев неспособен продолжать конфликт, он проиграет. Об этом в своем Telegram-канале заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович. "Никакой "мирный план" в подобных начертаниях выполнен не будет. Его условия нереалистичны. И все равно войну надо останавливать", - отметил он. По словам Арестовича, система управления, существующая на Украине, неспособна справиться с продолжением вооруженного конфликта. "При сохранении той системы, что существует сейчас, Украина проиграет и ничто ее не спасет", - подытожил он. В начале декабря Арестович отмечал, что у Украины на переговорах с США стоит цель добиться личной безопасности для руководителей государства, а главное — для президента страны Владимира Зеленского.