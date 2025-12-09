Брижит Макрон попала в очередной громкий скандал

Первая леди Франции Брижит Макрон оказалась в центре скандала после того, как оскорбила активисток, которые выступают против изнасилований. Об этом пишет The Sun.

По данным издания, причиной скандала стала видеозапись, распространенная после концерта комика Ари Абиттана, ставшего ранее фигурантов дела об изнасиловании. Уголовное дело было закрыто после трехлетнего расследования. Но активистки, выступающие против изнасилований, пытаются срывать концерты Абиттана.

Брижит Макрон прошла за кулисы, чтобы поддержать комика, и их диалог был заснят на видео.

«Мне страшно», – пожаловался первой леди Абиттан.

На что та ответила, что если активистки появятся на концерте, то будут «вышвырнуты». При этом Брижит Макрон назвала активисток «мерзкими», «бандитами в масках», а также использовала нецензурное слово.

Ролик сразу же разошелся в соцсетях, и интернет-пользователи раскритиковали жену президента Франции. При этом ее представитель подчеркнул, что «этот обмен репликами следует рассматривать только как критику радикальных методов, используемых теми, кто, надев маски, сорвал шоу Ари Абиттана».

Напомним, что ранее начали распространяться слухи о том, что первая леди Франции - на самом деле мужчина, и личность Брижит якобы присвоил себе ее брат Жан-Мишель Тронье*. В июле супруги Макрон подали иск против американского блогера Кэндис Оуэнс, которая активно поддерживает эту теорию.

*ЛГБТ признано экстремистским движением и запрещено в России.