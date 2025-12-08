Крупный город в Прибалтике заполонили толпы крыс

В Риге бьют тревогу: город заполонили крысы, как сообщают местные новостные агентства.

Уже около двух лет горожане наблюдают значительный рост численности крыс и мышей. Кроме того, в Риге набирает обороты опасное инфекционное заболевание – лептоспироз, переносчиками которого зачастую являются грызуны. В связи с этим в латвийской столице начата кампания по сбору подписей, направленная на борьбу с распространением грызунов.

Авторы петиции полагают, что одной из причин этого явления является установка в городе контейнеров для биоотходов, поскольку органические отбросы привлекают животных, способных легко проникать внутрь.