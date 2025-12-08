Нетаньяху сообщил о регулярном общении с Путиным

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его регулярное общение с президентом России Владимиром Путиным служит жизненно важным интересам его страны.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Эта личная связь на протяжении десятилетий служит нашим жизненно важным интересам, в том числе и сейчас, когда нам пытаются помешать защитить нашу северную границу», — подчеркнул он.

По его словам, за последние два года Израиль значительно укрепил связи с четырьмя державами: Россией, Соединенными Штатами, Индией и ФРГ.

15 ноября Путин поговорил по телефону с Нетаньяху. Стороны обсудили обстановку на Ближнем Востоке, ситуацию в секторе Газа, иранскую ядерную программу и вопросы стабилизации в Сирии. Ситуация в Газе обговаривалась в контексте реализации договоренностей о прекращении огня и обмене удерживаемыми лицами.