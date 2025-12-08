Зеленский анонсировал «важные решения»

Совместно с лидерами стран Запада сегодня будут приняты важные решения. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, трансляция доступна на сайте Sky News.

В столице Великобритании украинский лидер проводит переговоры с главами Франции Эммануэлем Макроном, Великобритании Киром Стармером и Германии Фридрихом Мерцем.

Глава ФРГ поставил под сомнение эффективность предложений США. Зеленский ранее отметил, что самым сложным остается вопрос территорий.

Накануне телеканал CNN со ссылкой на украинские официальные лица заявили, что переговоры Киева и Вашингтона во Флориде прошедшие в субботу, зашли в тупик. Отмечается, что диалог не привел к каким-либо прорывам в урегулировании конфликта.