Евросоюз призвали лечить

Евросоюз (ЕС) нуждается в реформировании.

С таким заявлением выступил глава самой большой в Польше оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, его цитирует РИА Новости.

«ЕС, такой, как сейчас, тяжело болен. Эту тяжелую болезнь надо вылечить», — сказал политик.

По его словам, в партии «Право и справедливость» все же выступают за сохранение ЕС. «Мы за Евросоюз, но только Евросоюз надо очень радикально перестроить, вернуться к его истокам», — добавил спикер.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский обвинил президента страны Кароля Навроцкого в неоправданных нападках на ЕС и Украину.