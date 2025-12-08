Зеленский и Залужный встретились

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Лондон и встретился с экс-главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) и послом страны в Великобритании Валерием Залужным.
Об этом сообщает «Страна.ua» в Telegram-канале.
Sky News Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
Ранее Владимир Зеленский в телефонном интервью Bloomberg рассказал, что согласия по статусу Донбасса на переговорах с США пока нет. Он уточнил, что общей позиции у Москвы, Киева и Вашингтона по территориальному вопросу нет.