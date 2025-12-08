В России оценили требование Маска распустить Евросоюз

Политолог-американист Малек Дудаков заявил, что новая ссора миллиардера Илона Маска с Евросоюзом иллюстрирует кризис в отношениях США и Европы. Об этом эксперт рассказал News.ru.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала принадлежащую Маску соцсеть Х на 120 миллионов евро за нарушение закона о цифровых услугах. В ЕК признали нарушениями «вводящую в заблуждение» синюю галочку (ее можно купить, не подтверждая личность), непрозрачность архива рекламы и запрет автоматизированного сбора публичных данных.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Еврокомиссия штрафует Х за то, что соцсеть «не занимается цензурой». Глава Госдепа Марко Рубио назвал решение ЕК «атакой не только на Х, но и на все американские платформы и на американский народ». Маск заявил, что Евросоюз надо распустить, вернув суверенитет отдельным странам, чтобы правительства могли «лучше представлять людей».

Маск назвал Евросоюз «Четвертым рейхом»

«Мы можем говорить о том, что кризис трансатлантических отношений усугубляется и может привести к тотальному коллапсу в среднесрочной перспективе», - считает Дудаков.

По его мнению, Маск может усилить свою поддержку правых сил в ЕС. Политолог допустил, что президент США Дональд Трамп и республиканская администрация встанут на сторону Маска, считая штрафы ударом по американскому бизнесу.