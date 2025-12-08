Умеров рассказал о цели поездки к Трампу

Глава украинской делегации Рустем Умеров заявил о проведении переговоров с представителями президента США Дональда Трампа. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Несколько дней мы работали вместе с Андреем Гнатовым в Соединенных Штатах с представителями президента Трампа. Благодарен за конструктивную работу», — написал Умеров в своем telegram-канале.

Экс-советник Бэннон: для реализации мирного плана США нужно бросить помощь Киеву

Основной задачей украинской стороны было получение полной информации о контактах американских представителей в Москве и актуальных проектах документов. Вся эта информация будет в ближайшее время доложена президенту Украины Владимиру Зеленскому для детального обсуждения.

Ранее Владимир Зеленский сообщал о длительном телефонном разговоре с спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером, в котором вместе с Рустемом Умеровым и Андреем Игнатовым обсуждались пути урегулирования конфликта. Переговоры украинской делегации с представителями США, прошедшие 4–6 декабря во Флориде, по данным Bloomberg, не привели к прорыву, но стороны договорились продолжать контакты.