Президент Польши отказался ехать на Украину

Президент Польши Кароль Навроцкий не поедет на Украину по приглашению своего украинского коллеги Владимира Зеленского. Встреча двух лидеров состоится в Варшаве, рассказал глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в соцсети X.

«Мы рады, что отношения с Польшей важны для президента Украины. Для нас также важны добрососедские отношения с Украиной, основанные на взаимном уважении. Мы прорабатываем дату встречи президентов в Варшаве», — написал чиновник.

Президент Польши высказался о мирном плане Трампа по Украине

Он отметил, что стороны находятся в активных дипломатических контактах.

Ранее стало известно, что Польша хочет расширить «евротройку» для того, чтобы принимать участие в мирных переговорах по Украине.