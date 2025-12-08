Трамп разочаровался в поведении Зеленского

Украинский лидер Владимир Зеленский пока не прочитал мирный план, предложенный Вашингтоном. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, трансляция его выступления велась на YouTube-канале Белого дома.

Глава американской администрации рассказал, что его немного разочаровало такое поведение украинского коллеги.

В ходе речи Трамп также признался, что ошибался в глубине российско-украинского конфликта. Он пришел к выводу, что остановить противостояние будет сложнее, чем ему казалось изначально.

Ранее Дональд Трамп-младший, сын действующего президента США, допустил, что его отец может отвернуться от Украины. Он также раскритиковал Зеленского за коррупцию в его администрации.