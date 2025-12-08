В Европе прошел неонацистский марш

Представители ультраправых группировок прошлись маршем по улицам Стокгольма. В факельном шествии неонацистов приняли участие десятки человек, о чем пишет шведский информационный портал Sweden Herald.

© Lenta.ru

На произошедшее событие отреагировали по другую сторону политического лагеря страны. Как отметила представитель социал-демократов по вопросам правовой политики Тереза ​​Карвалью, теперь «нацисты снова маршируют по нашим улицам», подчеркнув, что это ужасно и опасно.

«Мы должны отреагировать и дать отпор этой правоэкстремистской волне», — добавила политик.

В марше приняли участие порядка 150 человек. Перед началом акции участники контрпротеста попытались прорваться через полицейские заграждения. На текущий момент известно, что пострадал один полицейский, который получил удар камнем по голове, а 15 человек были задержаны стражами правопорядка.

Правоохранительные органы возбудили расследование по факту насилия в отношении должностного лица.

Так называемый «Салемский марш» приурочили к 25-й годовщине гибели 17-летнего скинхеда-националиста Даниэля Вредстрема. Над ним была совершена расправа в 2000 году во время столкновения с предположительно иммигрантской молодежью в пригороде Стокгольма.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что «опасные метастазы» нацизма сегодня наблюдаются на Украине и в некоторых европейских странах, из-за чего его угроза остается актуальной. По его словам, Россия несет ответственность за то, чтобы решения Нюрнбергского трибунала были актуальны и в наше время.