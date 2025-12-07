Лидера страны ЕС внесли в «Миротворец»*

Президента Словакии Петра Пеллегрини внесли в базу «Миротворец» (в России сайт заблокирован по решению суда). Об этом свидетельствуют данные портала.

Пеллегрини обвиняют в поддержке России. Ранее в «Миротворец» внесли министра юстиции и экс-главу Минэнерго Украины Германа Галущенко.

«Миротворец» — это онлайн-реестр людей, которых создатели ресурса считают причастными к «преступлениям против национальной безопасности Украины». Зачастую туда попадают не только известные политики, но и дети.