Глава крупнейшего банка США рассказал о проблемах у Европы

Генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон высказался об экономической ситуации в Европе. Свою точку зрения он озвучил во время выступления на Национальном оборонном форуме имени Рональда Рейгана в Калифорнии, передает Bloomberg.

По его словам, страны Старого света столкнулись с серьезными проблемами. «Они вытеснили бизнес, вытеснили инвестиции, вытеснили инновации», — указал банкир.

Ранее Даймон заявлял, что ослабление Европы способно обернуться большими экономическими проблемами для США. По его словам, фрагментация Европы может навредить Штатам «больше, чем кому-либо другому». Он отметил, что Вашингтон должен оказать европейским странам помощь, поскольку «слабая Европа — это плохо для нас».