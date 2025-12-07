Названа самая влиятельная семья в США

Семья Кеннеди — которая участвует в американской политике с конца XIX века — является самым влиятельным кланом в истории США, продолжая влиять на современные дела.

Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал профессор политической науки университета Род-Айленда, старший научный сотрудник Института мира и дипломатии имени Вашингтона Николай Петро.

«Без сомнения, клан Кеннеди оставил самый большой след в политике. Трое сыновей посла Джозефа Кеннеди — [бывший президент США] Джон, Роберт и Эдвард — были подготовлены к политической карьере и воплотили свое стремление к жизни, влияя на несколько администраций демократов», — отметил исследователь.

Племянник бывшего президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший входит в администрацию Дональда Трампа, занимая пост главы Минздрава. По словам пресс-секретарь Белого дома Куш Десаи, США добились исторического прогресса в борьбе с аутизмом, что является результатом политики Кеннеди.

При этом остальная часть семьи Кеннеди недовольна Трампом и активно поддерживает демократов. 12 ноября единственный внук Джона Кеннеди Джек Шлоссберг заявил, что баллотируется в Конгресс США. 32-летний Шлоссберг заявил, что будет баллотироваться на место в Конгрессе, освободившееся после ухода представителя Джерролда Надлера. Издание отмечает, что внук бывшего американского лидера известен как политический обозреватель и «провокатор» в социальных сетях, который часто высказывался по национальным вопросам.