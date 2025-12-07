Американский военный аналитик, бывший разведчик Скотт Риттер заявил, что развивающийся коллапс Вооруженных сил Украины (ВСУ) неизбежно приведет к закреплению господства России на Украине. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

По мнению Риттера, украинские военные теряют волю к борьбе и сопротивлению. Он подчеркнул, что они больше не верят в свое дело, поэтому покидают позиции для спасения жизни.