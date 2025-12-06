В Германии партию немецкого политика Сары Вагенкнехт «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» переименуют, убрав ее имя из названия.

Об этом сообщает РИА Новости.

«[Партия будет] переименована в "Союз социальная справедливость и экономическая разумность", за данное решение проголосовало большинство членов партии на съезде в Магдебурге», — отмечается в материале.

При этом уточняется, что новое название партии будет использоваться только с 1 октября 2026 года, после того как в нескольких землях пройдут местные выборы.

10 ноября журнал Der Spiegel сообщал, что Вагенкнехт отказалась от притязаний на председательство в своей партии. Издание назвало ее решение решающим событием для еще молодой партии.

В феврале этого года в Германии состоялись парламентские выборы, по итогу которых «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и Справедливость» не набрал пятипроцентный барьер и не прошел в бундестаг после подсчета бюллетеней в 299 округах. Таким образом, партия, которая выступает против поставок вооружения Украине и отправки немецких солдат в другие страны, набрала 4,972 процента голосов избирателей.