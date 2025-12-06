Стармер срочно собирает лидеров Европы и Зеленского

В понедельник, 8 декабря, резиденция британского премьера на Даунинг-стрит превратится в экстренный штаб, где будет решаться судьба Украины. Сэр Кир Стармер собирает за закрытыми дверями «тяжелую артиллерию» Старого Света: президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца. В Лондон искать европейскую опору на фоне тяжелых переговоров с США летит и Владимир Зеленский, сообщает газета The Telegraph.

Лидеры «большой тройки» и Зеленский обсудят ход консультаций во Флориде, где команда Дональда Трампа активно подталкивает украинскую сторону к принятию американского мирного плана. В статье отмечается, что Лондон, Париж и Берлин вновь будут на этом фоне обсуждать возможно отправки на Украину миротворческого контингента "коалиции желающих" в случае прекращения огня.

«Сэр Кир неоднократно подчеркивал, что миротворческие силы коалиции желающих сыграют жизненно важную роль в гарантировании безопасности страны», — пишет издание, указывая на то, что Европа всерьез готовится физически присутствовать на линии разграничения.

Ранее Владимир Зеленский также заявил, что скорее всего в понедельник отправится в Лондон обсуждать условия урегулирования, но пока ждет телефонного доклада о ходе переговоров с США от секретаря СНБО Рустема Умерова.