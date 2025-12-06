Трамп поблагодарил Алиева и Пашиняна

Президент США Дональд Трамп выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и премьер-министру Армении Николу Пашиняну за выдвижение его кандидатуры на Нобелевскую премию мира.

Письмо главы Белого дома приводит пресс-служба главы Азербайджана.

«Благодарю вас с премьер-министром Пашиняном за совместное письмо о выдвижении моей кандидатуры на Нобелевскую премию мира. Выражаю глубокую признательность за эту высокую оценку, которая вдохновляет нас на продолжение нашей важной миссии», — говорится в письме Трампа.

8 августа Алиев и Пашинян в Вашингтоне при участии Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий. Соглашение, в числе прочего, предусматривает открытие «маршрута Трампа» — коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию и будет контролироваться США.

Инициатива выдвижения Трампа на Нобелевскую премию мира была поддержана во время трехсторонней встречи в Вашингтоне. Тогда премьер-министр Армении заявил, что Трамп достоин Нобелевской премии мира, после чего президент Азербайджана выступил с предложением выдвинуть Трампа на соискание этой премии.

10 октября Нобелевский комитет сообщил, что премию мира получила лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корине Мачадо.