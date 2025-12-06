Принц Гарри исподтишка нанес удар больной раком Кейт Миддлтон

Принц Гарри продолжает исподтишка портить имидж Уильяма и Кейт Миддлтон. И чем больше говорит герцог Сассекский, тем меньше должно быть у будущего короля Великобритании желания пускать блудного родственника домой.

Гарри несколько лет назад вместе с женой Меган Маркл и сыном Арчи гордо покинули родину, осев в Америке. Но жизнь за океаном оказалась для Гарри сплошным испытанием. Поговаривают, что герцог всеми силами пытается вернуться домой.

Гарри и Меган показывают, что в их лице корона потеряла важных работников. Сассекские устраивают псевдокоролевские туры в Африку, выступают на различных форумах, участвуют в благотворительности. Но пресса охотнее освещает очередной скандал пары, а не их добрые дела. И все это результат действий Гарри и Меган. Документальные фильмы и спорные мемуары подорвали репутацию Сассекских.

Недавно в Сети всплыла история о том, как всего одним откровением Гарри подверг сомнению искренность отношений Уильяма и его жены Кейт Миддлтон. В интервью принц заявил, что он, в отличие от брата и отца, выбрал себе жену по зову сердца, а не из каких-либо расчетов.

"У очень многих людей в семье, особенно, очевидно, у мужчин, может возникнуть искушение жениться на ком-то, кто соответствовал бы образцу, отличному от того, с кем, возможно, суждено быть. Разница между принятием решений разумом или сердцем. Моя мама, безусловно, принимала большинство своих решений, если не все, от сердца, а я сын своей матери", — произнес Гарри.

Услышав слова младшего брата, Уильям был в ярости. По мнению принца Уэльского, Гарри совершил "вопиющую атаку на Кейт", намекнув, что она была выбрана дворцом в жены будущему королю. Неудивительно, что после таких поворотов Уильям не желает видеть герцога как на официальных приемах в Великобритании, так и на частных семейных мероприятиях. Уильям старается защитить жену от токсичных высказываний Сассекских, особенно сейчас, когда Кейт проходит лечение от рака.