Президент Украины Владимир Зеленский должен уйти в отставку, иначе его могут ликвидировать, если он согласится на территориальные уступки в ходе мирных переговоров по урегулированию конфликта. С таким предупреждением выступил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в своем аккаунте социальной сети X.

«Дело в том, что Зеленский должен уйти в отставку. Фашистские группировки, скорее всего, убьют его, если он попытается договориться о мире, который включит в себя большие территориальные потери», — написал эксперт.

Также профессор подчеркнул, что украинские власти слишком сильно «погрязли в коррупции».

Ранее Малинен заявил, что Европа будет уничтожена, если председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен не отстранят от власти в ближайшее время.