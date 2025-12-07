Трамп: Рубио может стать лучшим госсекретарем в истории США

Газета.Ruиещё 2

Президент США Дональд Трамп считает, что его госсекретарь Марко Рубио может войти в историю, как величайший лидер американской дипломатии. Об этом глава Белого дома сказал на торжественном ужине по случаю вручения премий Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди, передает РИА Новости.

Трамп: Рубио может стать лучшим госсекретарем в истории США
© Газета.Ru
"Если мы продолжим идти тем же тем путем, он (Рубио – прим.ред.) станет величайшим госсекретарем нашей страны", - от метил президент США.

Трамп также добавил, что главой американской дипломатии работали, "как хорошие люди, так и тупые". До этого стало известно, что Рубио переключился с Украины на Венесуэлу из-за политических амбиций.

Как отмечается, на этой неделе в Брюсселе прошла встреча министров иностранных дел НАТО, где обсуждался "стремительно меняющийся ход российско-украинского конфликта". Однако место Рубио на этой встрече пустовало. Вместо этого дипломат погрузился в геополитическую битву с Венесуэлой, сообщил источник западной прессы, знакомый с ситуацией.