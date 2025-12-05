Состояние энергосистемы Украины оценили

Энергосистема Украины находится в критическом состоянии, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Анатолий Матвийчук. По его словам, электростанции уже не справляются с нагрузкой по мере понижения температуры.

«Энергетика Украины в кризисе. Там уже есть графики отключения электроэнергии, электростанции разрушены, не справляются с нагрузкой, которая возрастает по мере падения температуры, — сказал Матвийчук. — Но Россия не пойдет на предложение главы Франции Эммануэля Макрона прекратить удары на период зимы, потому что это даст передышку Вооруженным силам Украины (ВСУ)».

Полковник подчеркнул, что остановка ударов, тем более, односторонняя, даст возможность передышки и перегруппировки украинским военным. Он объяснил, что ВСУ сейчас остро нуждаются в пополнении запасов техники, боеприпасов, в перегруппировке.

«Им нужно заново обучить войска, чтобы продолжать вести боевые действия. Мы все это уже проходили. Россия уже останавливала удары по энергетике, а Украина — нет. Так что теперь Россия на это не пойдет, удары будут продолжаться», — заключил Матвийчук.

Ранее Макрон предложил установить мораторий на удары по энергетической инфраструктуре Украины на предстоящий зимний период. С этим призывом он выступил во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.