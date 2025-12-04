Макрон обратился с призывом к Китаю

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал к созданию условий для роста прямых китайских инвестиций в экономику Евросоюза, которые способствовали бы созданию новых производств и рабочих мест.

С таким заявлением он выступил в Пекине по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, трансляция которой велась на YouTube.