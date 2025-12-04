Европе предрекли крупные внутренние конфликты

Европу могут ждать крупные внутренние конфликты из-за стремления некоторых государств полностью отказаться от российских энергоносителей, заявил в разговоре с «Лентой.ру» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

«Еврокомиссия (ЕК) и в целом руководство Евросоюза (ЕС) пытается выдать этот отказ за уже принятое решение. Но с ним есть одна серьезная проблема. Запрет на импорт каких-либо товаров, в том числе, энергоносителей вводится в качестве санкций, а санкции вводятся единогласным решением. Так что внутри Европы будет большой конфликт», — сказал Юшков.

Алексей Пушков: Украинский конфликт снизил глобальную роль Европы

Он объяснил, что Венгрия и Словакия традиционно выступают за закупки энергоносителей у России, и они однозначно выступят против запрета на импорт. Аналитик также заметил, что подобный шаг окажется крайне невыгодным и для других европейских государств.

«Запрет на импорт трубопроводного газа будет провоцировать дефицит и рост цен — это все понимают. Просто у одних стран достаточно политической воли для демонстрации несогласия, у других — нет, — считает эксперт. — Нам, безусловно, тоже хотелось бы сохранить поставки, потому что их отсутствие грозит государству недополученными НДПИ, экспортными пошлинами. А, когда бюджет дефицитный, важна каждая копейка. Но не стоит воспринимать заявления главы Еврокомиссии как принятое решение — конфликт внутри ЕС еще будет».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что запрет на импорт российского газа станет для ЕС «зарей новой эры энергонезависимости». По ее словам, Европа полностью отказывается от российского газа.