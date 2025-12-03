Могерини отпустили с Саннино

Бывший верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и безопасности и вице-президент Еврокомиссии Федерика Могерини после задержания в Бельгии органами правопорядка отпущена вместе с экс-генсеком Внешних связей ЕС Стефаном Саннино.

Об этом сообщает итальянское агентство AGI.

«После допроса в Федеральной судебной полиции Бельгии троим лицам официально сообщили о предъявленных им обвинениях, включая мошенничество и коррупцию в сфере закупок, конфликт интересов и разглашение профессиональной тайны», — уточняет издание.

Как объяснили корреспонденту бельгийские правоохранители, трое евродипломатов отпущены на свободу, поскольку «не представляется риска побега».

Газета L'Echo напомнила, что на момент задержания Саннино возглавляет дипслужбу ЕС по Ближнему Востоку, Африке и странам Персидского залива, а ранее был вторым человеком в общеевропейском дипведомстве, когда на посту его верховного представителя находился бывший глава евродипломатии Жозеп Боррель.

2 декабря близкие к расследованию лица сообщили, что полиция обыскала частные дома, здание дипломатической службы ЕС в Брюсселе и Европейский колледж в Брюгге по делу о коррупции и мошенничестве.