В Европе указали на безумие Еврокомиссии

Эксперты по юридическим вопросам, должностные лица Европейского союза (ЕС) и дипломаты из стран-членов объединения считают, что Европейская комиссия (ЕК) слишком вольно трактует статью 122 Договора о функционировании Европейского союза (ДФЕС), применяя его для действий относительно российских активов.

Об этом пишет Financial Times (FT).

«Это безумие, и я не понимаю, как они могут думать, что им это сойдет с рук», — приводит издание слова высокопоставленного представителя одной из стран — членов ЕС.

Статья 122 ДФЕС предполагает, что страны ЕС «по предложению Комиссии могут в духе солидарности между государствами-членами принимать решения о мерах, соответствующих экономической ситуации». Эта статья применялась во время COVID-19 и в период долгового кризиса еврозоны, однако она никогда не использовалась в вопросах, связанных с общей политикой безопасности, которые должны решаться единогласно.

Эксперты усомнились, что решение ЕК будет одобрено государствами — членами ЕС, поскольку это может создать «прецедент с далеко идущими последствиями».

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что решение об изъятии замороженных активов России для помощи Украине может быть принято без согласия Бельгии, которая выступает против этого.

План Еврокомиссии включает два варианта финансовой поддержки Киева: «репарационный кредит» из замороженных активов России и заимствования под гарантии общего бюджета ЕС.