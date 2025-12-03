Рубио оценил идею о продолжении поддержки Украины

Соединенные Штаты не считают реалистичной идею о продолжении неограниченной поддержки Украины. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.

«Это нереалистично. Это не является реальностью и этого не будет», — оценил Рубио.

Госсекретарь США подчеркнул, что «нельзя оказывать поддержку в таких объемах и масштабах».

Ранее Рубио заявил, что решение о завершении украинского конфликта будут принимать Россия и Украина.