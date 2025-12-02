Трампа назвали президентом Европы

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что его назвали президентом Европы. Об этом он сообщил в ходе выступления, трансляция которого идет на канале Белого дома в YouTube.

«На самом деле я был на [встрече] Североатлантического альянса [НАТО], и они называли меня президентом Европы», — сказал он.

Американский лидер отметил, что Соединенные Штаты действительно уважают на мировой арене.

Ранее Трамп заявил, что ситуация по урегулированию конфликта на Украине является непростой. По его словам, нынешняя американская администрация разрешила восемь войн, а конфликт на Украине станет девятым.