Немецкий политик скопировал Гитлера и поплатился

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) приняла решение исключить политика Александра Эйхвальда, выступившего на собрании с речью в стиле лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера. Об этом заявил сопредседатель партии Тино Хрупалла, передает Politico.

«Он уже получил уведомление об исключении из партии и покинет ее. Мы не хотим видеть в нашей партии таких, как он», — сказал политик.

Как сообщает издание, Эйхвальд во время выступления вышел на сцену в строгом костюме и с зачесанными назад волосами. В ходе своего выступления он активно жестикулировал и использовал манеру подачи, напоминавшую выступления нацистского лидера.

Отвечая после выступления на один из вопросов, Эйхвальд сказал: «Вероятно, это связано с моим раскатистым "р". Я русский немец, и меня так учили говорить».

Ранее политик по имени Адольф Гитлер Уунона победил в региональных выборах в Намибии, переизбравшись на пятый срок на посту регионального советника в округе Омпунджа.