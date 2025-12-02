Ермаку предложили работу в СИЗО

Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский предложил бывшему главе офиса президента Украины Андрею Ермаку поработать в изоляторе.

Такое предложение парламентарий сделал в своем Telegram-канале.

«Ермаку надо было не выдумывать, а идти и устраиваться на работу в СИЗО. Например, в дежурку (...) Он раз в трое суток мог бы с тупой мордой и регистратором стоять и записывать мои (...) встречи с адвокатами», — написал он.

Ранее Александр Дубинский писал, что президент Украины Владимир Зеленский может покинуть свой пост из-за «столкновения с реальностью», которую от него скрывал Ермак. По его словам, украинский лидер «увидел свое реальное отражение в зеркале и не может с ним смириться».

28 ноября Андрей Ермак подал в отставку с должности главы офиса Зеленского. За несколько часов до этого к нему с обысками пришли следователи НАБУ.