Разницу позиций США и Европы по Украине объяснили

Разница позиций США и Европы в отношении Украины заключается в желании американского президента Дональда Трампа заключить сделку.

Об этом заявила эксперт Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Эмили Феррис The Wall Street Journal (WSJ).

«Американцы мыслят гораздо более краткосрочно: давайте доведем этот процесс до конца, заключим соглашение о прекращении огня, поставим Украину на ноги и установим что-то вроде холодного мира еще на год или два», — сказала она.

Другими причинами, почему США и Европа смотрят на мирный процесс с разных точек зрения, могут быть близость европейцев к полю боя и обеспокоенность Соединенных Штатов соперничеством с Китаем.

Отставной генерал-лейтенант армии США Бен Ходжес отметил, что Трамп игнорирует Европу, потому что считает ее несущественным игроком в процессе переговоров.

Украина не считает, что находится «на финишной прямой» к мирному соглашению

Ранее бывший аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон заявил, что США изначально не привлекали представителей Европы для определения условий мирного плана по Украине, поскольку европейцы не являются реальными игроками в переговорах.