США дали совет в отношении Украины

США нужно будет надавить на Украину после встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом. Такой совет дал старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Лев Сокольщик в интервью РИА Новости.

«Следующий шаг, если переговоры пройдут успешно, для Вашингтона будет состоять в сдерживании Украины, все вопросы с Киевом должны быть решены. Дальше встреча [президента США] Дональда Трампа и Владимира Путина, она была запланирована ранее, но не была подготовлена, не было материала для обсуждения, и сейчас этот материал готовится», — сказал он.

В США назвали сценарий завершения конфликта на Украине

По его словам, Киев будет вынужден согласиться с решениями Вашингтона, так как Украина не является самостоятельным государством — ей не хватает ресурсов и денег, а фронт в любой момент может «посыпаться».

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон объяснил нежелание США привлекать Европу в переговоры по Украине.