США дали совет в отношении Украины
США нужно будет надавить на Украину после встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом. Такой совет дал старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Лев Сокольщик в интервью РИА Новости.
«Следующий шаг, если переговоры пройдут успешно, для Вашингтона будет состоять в сдерживании Украины, все вопросы с Киевом должны быть решены. Дальше встреча [президента США] Дональда Трампа и Владимира Путина, она была запланирована ранее, но не была подготовлена, не было материала для обсуждения, и сейчас этот материал готовится», — сказал он.
В США назвали сценарий завершения конфликта на Украине
По его словам, Киев будет вынужден согласиться с решениями Вашингтона, так как Украина не является самостоятельным государством — ей не хватает ресурсов и денег, а фронт в любой момент может «посыпаться».
Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон объяснил нежелание США привлекать Европу в переговоры по Украине.
«Потому что у них нет ресурсов и реальных рычагов влияния. У них нет ни армии, ни военной индустрии, ни энергетики», — сказал эксперт.