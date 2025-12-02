Зеленский обратился с просьбой к США

Президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с французским лидером Эммануэлем Макроном вновь обратился с просьбой о личной встрече к американскому президенту Дональду Трампу.

По словам Зеленского, переговоры с Трампом необходимы для обсуждения ключевых аспектов урегулирования конфликта, включая территориальные вопросы, послевоенное восстановление и предоставление гарантий безопасности для Украины.

Украинский лидер пояснил, что ожидает сначала реакции российской стороны по итогам визита специального посланника Трампа Стива Уиткоффа в Москву. Только после этого, по его мнению, станет возможным определить дальнейшие шаги, включая консультации с европейскими партнерами и решающие переговоры с администрацией США.

Ранее Белый дом рассказал о серьезной доработке плана по Украине.