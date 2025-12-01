Эрдоган резко высказался о терактах в Черном море

Создание угроз для безопасности судоходству в исключительной экономической зоне Турции недопустимо, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом пишет РИА Новости.

Морские безэкипажные катера ВСУ в пятницу, 28 ноября, атаковали танкеры, направляющиеся в Новороссийск. Кроме того, 29 ноября БЭК нанес сильный ущерб объекту нефтяной инфраструктуры корпорации КТК.

«Конфликт между Россией и Украиной, похоже, угрожает безопасности судоходства в Черном море. Мы никоим образом не можем оправдать нападения на суда в нашей исключительной зоне в пятницу», — отметил Эрдоган.

Президент заметил, что Анкара в связи с подобными ситуациями отправляет всем сторонам необходимые предупреждения.

В МИД РФ назвали причины нападения ВСУ на танкеры в Черном море

По его словам, Турция внимательно следит за событиями последних недель, направленными на прекращение конфликта.