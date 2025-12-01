Раскрыты ограничения для новых членов ЕС

У новых членов Европейского союза (ЕС) отнимут право накладывать вето на расширение объединения. Об этом сообщает Vijesti со ссылкой на источники среди европейских дипломатов.

По данным издания, в Евросоюзе «практически сформировался консенсус» относительно лишения права вето Черногории в рамках будущего договора о ее вступлении в ЕС. Такое же решение может быть принято относительно Албании.

«Премьер-министр Албании Эди Рама уже дал понять, что у Тираны не будет проблем с отказом от права вето на вступление других стран в ЕС — напротив, она с радостью откажется от него», — утверждается в публикации.

Ранее стало известно, что пятнадцать стран ЕС направят Украине несколько миллиардов евро из плана по милитаризации Европы (SAFE) в качестве помощи.